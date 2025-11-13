Loto Bouglon
Loto Bouglon jeudi 13 novembre 2025.
Loto
Salle Marie DUPIOL Bouglon Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Venez gagner des pizzas, des lots de dinde de chez Marauli, des viennoiseries, des corbeilles de légumes, de fruits de saison de producteurs locaux, vin fromages.
Loto corse bourriche de produits régionaux
Goûter offert à la pause, boissons.
Tous les participants auront un lot .
Salle Marie DUPIOL Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 45 05 12
