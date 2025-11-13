Loto Bouglon

Loto

Salle Marie DUPIOL Bouglon Lot-et-Garonne

Début : 2025-11-13

Venez gagner des pizzas, des lots de dinde de chez Marauli, des viennoiseries, des corbeilles de légumes, de fruits de saison de producteurs locaux, vin fromages.

Loto corse bourriche de produits régionaux

Goûter offert à la pause, boissons.

Tous les participants auront un lot .

