Loto Bouglon

Loto

Salle Marie DUPIOL Bouglon Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date :

Début : 2026-01-15

fin : 2026-01-15



2026-01-15

Venez gagner des galettes des rois de chez l’ EPI D’OR, des pizzas, des lots de dinde de la ferme MARAULI, du vin de la coopérative de Cocumont, des fromages, des cagettes de fruits, légumes de chez GRISO.

5 Parties + loto corse.

Bourriche de produits régionaux GAMM VERT.

Parts de galettes des rois offertes à la pause, boissons.

Tous les participants auront un lot. .

Salle Marie DUPIOL Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 45 05 12

English : Loto

