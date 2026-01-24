Loto Bouglon

Loto Bouglon jeudi 12 février 2026.

Salle Marie Dupiol Bouglon Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Corbeille de légumes de saison de producteurs locaux, viandes de qualité bouchère
5 parties + loto corse
Tous les participants auront 1 lot   .

Salle Marie Dupiol Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 45 05 12 

