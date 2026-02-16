Loto Bouglon
Loto Bouglon dimanche 1 mars 2026.
Loto
Salle des sports Bouglon Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Bon d’achat de 150 €, jambons, corbeilles de fruits, poulets/poules, paniers garnis, colis de viande, plein d’autres surprises…
Bourriche.
6 parties carton sec à 150 € et carton personnel avec un séjour familial cabanes suspendues.
Nombreux lots, pâtisseries et buvette. .
Salle des sports Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 93 20 61
L’événement Loto Bouglon a été mis à jour le 2026-02-12 par OT Coteaux et Landes de Gascogne