Loto Bouglon

Salle des sports Bouglon Lot-et-Garonne

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Bon d’achat de 150 €, jambons, corbeilles de fruits, poulets/poules, paniers garnis, colis de viande, plein d’autres surprises…

Bourriche.

6 parties carton sec à 150 € et carton personnel avec un séjour familial cabanes suspendues.

Nombreux lots, pâtisseries et buvette. .

Salle des sports Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 93 20 61

