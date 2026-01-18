Loto Bourg-Fidèle
Loto Bourg-Fidèle samedi 7 février 2026.
Loto
Rue Pasteur Bourg-Fidèle Ardennes
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Ouverture des portes à 18h1er tirage à 20h buvette et petite restauration
Rue Pasteur Bourg-Fidèle 08230 Ardennes Grand Est +33 6 61 17 41 56
English :
Doors open at 6pm1st draw at 8pm refreshment bar and snacks
