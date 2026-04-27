Bellengreville

Loto bouse

9 Rue du Vallot Bellengreville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 12:00:00

fin : 2026-05-23 17:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Le samedi 23 mai la mairie de Bellengreville organise un Loto bouse. L’animation débute à partir de 12h !

Venez passer un bon moment en famille ou entre amis et tentez votre chance au Loto Bouse !

Sur place, profitez d’une ambiance festive avec un marché d’artisans, food truck et des animations pour petits et grands.

L’événement est gratuit et ouvert à tous.

Buvette et restauration disponibles tout au long de la journée.

Réservation des tickets de loto sur place à partir de 13h.

On vous attend nombreux pour partager ce moment unique ! .

9 Rue du Vallot Bellengreville 14370 Calvados Normandie +33 2 31 23 68 38 contact@mairie-bellengreville.fr

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English : Loto bouse

L’événement Loto bouse Bellengreville a été mis à jour le 2026-04-27 par Calvados Attractivité