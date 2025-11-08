Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Loto Boussac-Bourg samedi 8 novembre 2025.

Boussac-Bourg Creuse

Tarif : 5 – 5 – 30 EUR

Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08

2025-11-08

Loto organisé par l’école, nombreux lot ordinateur, 4 tablettes numériques, liseuses, électroménager, bon d’achat, + 2500€ de lots partie spéciale numéro de la chance bingo 800€ de bons d’achats.   .

Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 24 69 78 

