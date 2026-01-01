Loto Bouxières-aux-Dames
Le Foyer Rural organise un loto le dimanche 25 janvier 2026 à partir de 13h30.
Tarifs 1 carton 3€, 4 cartons 10€, 10 cartons 20€.
Buvette sur place.Tout public
Rue du Téméraire Bouxières-aux-Dames 54136 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 22 69 18 contact@foyerruralbouxieresauxdames.fr
English :
The Foyer Rural organizes a bingo on Sunday, January 25, 2026, starting at 1:30 pm.
Prices: 1 box: 3?, 4 boxes: 10?, 10 boxes: 20?
Refreshment bar on site.
