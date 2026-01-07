Loto Bouzonville

Loto

rue Saint Hubert Bouzonville Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-01 13:00:00

fin : 2026-02-01 19:00:00

2026-02-01

Loto organisé par l’association Heckling Patrimoine à la salle des fêtes de Bouzonville dimanche 1 février 2026.

À partir de 13h ouverture des portes pour un début des jeux à 14h. 3 gros lots 300€, 400€, 500€ et de nombreux autres lots.Tout public

rue Saint Hubert Bouzonville 57320 Moselle Grand Est +33 7 81 25 28 44

Loto organized by the Heckling Patrimoine association at the Bouzonville village hall on Sunday February 1, 2026.

Doors open at 1pm, games start at 2pm. 3 main prizes: 300?, 400?, 500? and many other prizes.

