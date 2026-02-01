Loto Bressolles
Loto Bressolles dimanche 1 février 2026.
Loto
Salle des fêtes Bressolles Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 13:30:00
fin : 2026-02-01 18:00:00
Date(s) :
2026-02-01
L’Amicale Laïque de Bressolles vous invite à participer à son grand loto convivial .
.
Salle des fêtes Bressolles 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes amicalelaiquedebressolles@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Amicale Laïque de Bressolles invites you to take part in its large, friendly bingo.
L’événement Loto Bressolles a été mis à jour le 2026-01-29 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région