LOTO Salle des fêtes de Brie Brie-sous-Mortagne

LOTO Salle des fêtes de Brie Brie-sous-Mortagne dimanche 5 octobre 2025.

Salle des fêtes de Brie Place de la mairie Brie-sous-Mortagne Charente-Maritime

Tarif : – – EUR

Partie enfants jusqu’à 12 ans

Début : 2025-10-05 13:30:00

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Loto organisé par l’Association des Parents d’Eleves de Mortagne.

Salle des fêtes de Brie Place de la mairie Brie-sous-Mortagne 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 54 58 12

English :

Loto organized by the Mortagne Parents’ Association.

German :

Lotto, organisiert von der Association des Parents d’Eleves de Mortagne.

Italiano :

Loto organizzato dall’Associazione dei genitori di Mortagne.

Espanol :

Loto organizado por la Asociación de Padres de Mortagne.

