LOTO Salle des fêtes de Brie Brie-sous-Mortagne dimanche 5 octobre 2025.
Salle des fêtes de Brie Place de la mairie Brie-sous-Mortagne Charente-Maritime
Tarif : – – EUR
Partie enfants jusqu’à 12 ans
Début : 2025-10-05 13:30:00
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Loto organisé par l’Association des Parents d’Eleves de Mortagne.
English :
Loto organized by the Mortagne Parents’ Association.
German :
Lotto, organisiert von der Association des Parents d’Eleves de Mortagne.
Italiano :
Loto organizzato dall’Associazione dei genitori di Mortagne.
Espanol :
Loto organizado por la Asociación de Padres de Mortagne.
L’événement LOTO Brie-sous-Mortagne a été mis à jour le 2025-08-23 par Royan Atlantique