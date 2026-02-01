Loto Brienne-la-Vieille
Loto Brienne-la-Vieille samedi 28 février 2026.
Salle des fêtes Brienne-la-Vieille Aube
Tarif : – – Eur
Début : 2026-02-28 18:30:00
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Faites vos jeux ! Le Rugby club de Dienville vous convie à son loto. Sortez vos jetons et tentez de gagner de nombreux lots et bons d’achats !
Attention, ouverture des portes à 18h30 pour un lancement des jeux prévu à 20h.
Restauration et buvette sur place, pique-nique interdit.
Salle des fêtes Brienne-la-Vieille 10500 Aube Grand Est +33 6 81 24 56 25
