Loto Brienne-la-Vieille

Loto

Salle des fêtes Brienne-la-Vieille Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 18:30:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Faites vos jeux ! Le Rugby club de Dienville vous convie à son loto. Sortez vos jetons et tentez de gagner de nombreux lots et bons d’achats !

Attention, ouverture des portes à 18h30 pour un lancement des jeux prévu à 20h.

Restauration et buvette sur place, pique-nique interdit. 3.5 .

Salle des fêtes Brienne-la-Vieille 10500 Aube Grand Est +33 6 81 24 56 25

