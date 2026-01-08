Loto Brienne-le-Château

Loto

Rue du 8 mai 1945 Brienne-le-Château Aube

Tarif : – – Eur

Début : 2026-02-01 13:30:00

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Tentez votre chance et jouez au grand loto proposé par le club Gym Loisirs de Brienne-le-Château !

De nombreux cadeaux sont à gagner tout au long de l’après-midi PS5 FC26, téléviseur 165 cm, Cookeo 9 en 1, bons d’achat jusqu’à 500 €, robot pâtissier, air fryer, raclette, barre de son, imprimante, et bien d’autres surprises encore. Une partie enfant, une tombola ainsi qu’une partie spéciale avec deux cartons pleins permettant de gagner 500 € en bon d’achat viendront compléter les jeux, afin que chacun puisse profiter pleinement de l’événement.

Ouverture des portes dès 11h30, pour un début de jeu à 13h30. 3.5 .

