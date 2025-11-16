Loto Maison pour tous Brives-Charensac
Loto Maison pour tous Brives-Charensac dimanche 16 novembre 2025.
Loto
Maison pour tous 1 route de Coubon Brives-Charensac Haute-Loire
Début : 2025-11-16 14:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
2025-11-16
L’APF France Handicap de Brives-Charensac organise un grand loto.
Cet événement vise à recueillir des fonds pour soutenir nos actions en faveur des personnes en situation de handicap.
De nombreux lots sont à gagner.
Maison pour tous 1 route de Coubon Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 20 30
English :
APF France Handicap in Brives-Charensac is organizing a big lottery.
The aim of this event is to raise funds to support our actions in favor of people with disabilities.
Many prizes are up for grabs.
German :
Die APF France Handicap in Brives-Charensac organisiert ein großes Lotto.
Ziel dieser Veranstaltung ist es, Geld zu sammeln, um unsere Aktionen zugunsten von Menschen mit Behinderungen zu unterstützen.
Es gibt zahlreiche Preise zu gewinnen.
Italiano :
L’APF France Handicap di Brives-Charensac sta organizzando una grande lotteria.
L’obiettivo dell’evento è raccogliere fondi per sostenere il nostro lavoro a favore delle persone con disabilità.
Ci sono molti premi in palio.
Espanol :
La APF France Handicap de Brives-Charensac organiza una gran lotería.
El objetivo del evento es recaudar fondos para apoyar nuestro trabajo en favor de las personas con discapacidad.
Hay muchos premios para ganar.
L’événement Loto Brives-Charensac a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay