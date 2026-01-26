Loto rue des Vosges Brouderdorff

Loto

rue des Vosges Salle socio-éducative Brouderdorff Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07 23:00:00

2026-02-07

L’Association des parents d’élèves Les 3 crayons vous invite à participer à son loto ! Nombreux lots à gagner. Ouverture des portes à 19h. Places limitées, sans réservation. Assistance numérique interdite. Petite restauration sur place.Tout public

rue des Vosges Salle socio-éducative Brouderdorff 57565 Moselle Grand Est apeles3crayons@gmail.com

English :

The Parents’ Association Les 3 crayons invites you to take part in its bingo! Lots of prizes to be won. Doors open at 7pm. Limited seating, no reservations. Digital assistance prohibited. Snacks on site.

