Loto Salle Champagne et Vègre Brûlon

Loto Salle Champagne et Vègre Brûlon dimanche 2 novembre 2025.

Loto

Salle Champagne et Vègre Route de Viré Brûlon Sarthe

Tarif : 3 – 3 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-02 14:00:00
fin : 2025-11-02 19:00:00

Date(s) :
2025-11-02

Loto d’automne
organisé par le Comice de Brûlon   .

Salle Champagne et Vègre Route de Viré Brûlon 72350 Sarthe Pays de la Loire   comiceagricolebrulon@gmail.com

English :

Autumn bingo

German :

Herbstlotto

Italiano :

Bingo d’autunno

Espanol :

Bingo de otoño

L’événement Loto Brûlon a été mis à jour le 2025-10-29 par CDT72