Loto Salle Champagne et Vègre Brûlon
Loto Salle Champagne et Vègre Brûlon dimanche 2 novembre 2025.
Loto
Salle Champagne et Vègre Route de Viré Brûlon Sarthe
Tarif : 3 – 3 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-02 14:00:00
fin : 2025-11-02 19:00:00
Date(s) :
2025-11-02
Loto d’automne
organisé par le Comice de Brûlon .
Salle Champagne et Vègre Route de Viré Brûlon 72350 Sarthe Pays de la Loire comiceagricolebrulon@gmail.com
English :
Autumn bingo
German :
Herbstlotto
Italiano :
Bingo d’autunno
Espanol :
Bingo de otoño
L’événement Loto Brûlon a été mis à jour le 2025-10-29 par CDT72