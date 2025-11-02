Loto Salle Champagne et Vègre Brûlon

Loto

Salle Champagne et Vègre Route de Viré Brûlon Sarthe

Tarif : 3 – 3 – 20 EUR

Début : 2025-11-02 14:00:00

fin : 2025-11-02 19:00:00

2025-11-02

Loto d’automne

organisé par le Comice de Brûlon .

Salle Champagne et Vègre Route de Viré Brûlon 72350 Sarthe Pays de la Loire comiceagricolebrulon@gmail.com

English :

Autumn bingo

German :

Herbstlotto

Italiano :

Bingo d’autunno

Espanol :

Bingo de otoño

