Loto Salle des fêtes Bueil

Salle des fêtes Rue de Milval Bueil

Début : 2026-02-08 13:30:00

fin : 2026-02-08

2026-02-08

Rendez-vous le dimanche 8 février à la salle des fêtes, rue de Milval, 27730 Bueil. Les portes ouvrent à 11h et le jeu commence à 13h30.

Plus de 2 000 € de lots à gagner PS5, Air fryer, machine à glace Ninja, robot aspirateur laveur… et bien d’autres surprises!

Tarifs

– 4 € le carton

– 10 € les 3 cartons

– 16 € les 6 cartons

– 20 € les 8 cartons

Buvette et petite restauration sur place. Réservation obligatoire au 07 71 23 86 31 ou 06 65 50 65 18. Attention, places limitées à 150 participants.

Loto organisé par le Comité des fêtes de Bueil. Venez tenter votre chance et partager un moment convivial ! .

27730 Eure Normandie +33 6 65 50 65 18

