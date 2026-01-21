Loto Salle des fêtes Bueil
Loto Salle des fêtes Bueil dimanche 8 février 2026.
Loto
Salle des fêtes Rue de Milval Bueil Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 13:30:00
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-08
Rendez-vous le dimanche 8 février à la salle des fêtes, rue de Milval, 27730 Bueil. Les portes ouvrent à 11h et le jeu commence à 13h30.
Plus de 2 000 € de lots à gagner PS5, Air fryer, machine à glace Ninja, robot aspirateur laveur… et bien d’autres surprises!
Tarifs
– 4 € le carton
– 10 € les 3 cartons
– 16 € les 6 cartons
– 20 € les 8 cartons
Buvette et petite restauration sur place. Réservation obligatoire au 07 71 23 86 31 ou 06 65 50 65 18. Attention, places limitées à 150 participants.
Loto organisé par le Comité des fêtes de Bueil. Venez tenter votre chance et partager un moment convivial ! .
Salle des fêtes Rue de Milval Bueil 27730 Eure Normandie +33 6 65 50 65 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto
L’événement Loto Bueil a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération