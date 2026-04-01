Loto Route de Morlaàs Buros

Buros

Loto

Route de Morlaàs Foyer rural Buros Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Dix parties adultes et deux parties enfants.

Afin de financer leur participation au rallye Roses des sables au profit de plusieurs causes. Restauration proposée dès 19h. Réservation conseillée. .

Route de Morlaàs Foyer rural Buros 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 18 41 84

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English : Loto

L’événement Loto Buros a été mis à jour le 2026-04-17 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran