LOTO Salle des fêtes Buxy dimanche 9 novembre 2025.
Salle des fêtes Rue des maréchaux Buxy Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-11-09 12:30:00
fin : 2025-11-09
2025-11-09
Grand Loto du CBB Plus de 3 600 € de bons d’achat à gagner !
Le Club de Basket Buxynois organise son grand loto avec à la clé plus de 3 600 € de bons d’achat Carrefour à remporter.
Au programme 18 parties et 2 bingo pour multiplier vos chances de gagner de nombreux lots, dont des bons d’achat de 50 €, 100 €, 200 € et jusqu’à 400 € !
Une restauration rapide sera assurée sur place tout au long de la soirée avec hot-dogs, sandwichs, boissons fraîches et buvette. .
Salle des fêtes Rue des maréchaux Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 39 23 40 treso.cbb@gmail.com
