LOTO Salle des fêtes Buxy

Salle des fêtes Rue des maréchaux Buxy

2025-11-09

Grand Loto du CBB Plus de 3 600 € de bons d’achat à gagner !

Le Club de Basket Buxynois organise son grand loto avec à la clé plus de 3 600 € de bons d’achat Carrefour à remporter.

Au programme 18 parties et 2 bingo pour multiplier vos chances de gagner de nombreux lots, dont des bons d’achat de 50 €, 100 €, 200 € et jusqu’à 400 € !

Une restauration rapide sera assurée sur place tout au long de la soirée avec hot-dogs, sandwichs, boissons fraîches et buvette. .

Salle des fêtes Rue des maréchaux Buxy 71390

