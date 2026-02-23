Loto Place du 8 mai 1945 Cabannes

Loto

Dimanche 29 mars 2026 à partir de 15h.

Ouvertures des portes à 14h. Place du 8 mai 1945 Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine Cabannes Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 15:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Loto Energy’Fun Music au Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine.

Vous avez envie de passer un après-midi mémorable sous le signe de la convivialité et de la chance ?

Rejoignez-nous pour le Loto Energy’Fun Music, un événement haut en couleur où plus de 2000 € en bons d’achat sont à gagner !



Buvette et petite restauration sur place. .

Place du 8 mai 1945 Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Energy’Fun Music Lotto at the Gabriel Chaine Socio-Cultural Center.

L’événement Loto Cabannes a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence