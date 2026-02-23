Loto Place du 8 mai 1945 Cabannes
Loto Place du 8 mai 1945 Cabannes dimanche 29 mars 2026.
Loto
Dimanche 29 mars 2026 à partir de 15h.
Ouvertures des portes à 14h. Place du 8 mai 1945 Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine Cabannes Bouches-du-Rhône
Loto Energy’Fun Music au Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine.
Vous avez envie de passer un après-midi mémorable sous le signe de la convivialité et de la chance ?
Rejoignez-nous pour le Loto Energy’Fun Music, un événement haut en couleur où plus de 2000 € en bons d’achat sont à gagner !
Buvette et petite restauration sur place. .
Place du 8 mai 1945 Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Energy’Fun Music Lotto at the Gabriel Chaine Socio-Cultural Center.
