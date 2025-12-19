Loto La Sall’in Cabourg
Loto La Sall’in Cabourg dimanche 25 janvier 2026.
Loto
La Sall’in 43 avenue de l’Hippodrome Cabourg Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25 14:00:00
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-25
C’est l’occasion de profiter d’une ambiance conviviale et de tenter de remporter de nombreux lots au loto organisé par la chorale Fa Si La Croquer Choeur Fondant !
Buvette sur place. .
La Sall’in 43 avenue de l’Hippodrome Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 6 52 56 53 27
English : Loto
It’s a chance to enjoy a convivial atmosphere and try your hand at winning lots at the lottery organized by the Fa Si La Croquer Choeur Fondant choir!
