Loto La Sall’in Cabourg
Loto La Sall’in Cabourg dimanche 8 février 2026.
Loto
La Sall’in 43 avenue de l’Hippodrome Cabourg Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 13:30:00
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-08
C’est l’occasion de profiter d’une ambiance conviviale et de tenter de remporter de nombreux lots au loto organisé par l’union Nationale des Combattants de Cabourg !
C’est l’occasion de profiter d’une ambiance conviviale et de tenter de remporter de nombreux lots au loto organisé par l’union Nationale des Combattants de Cabourg !
Buvette & restauration rapide sur place. Ouverture des portes à 13H. .
La Sall’in 43 avenue de l’Hippodrome Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 6 32 35 52 26
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto
This is your chance to enjoy the friendly atmosphere and try your luck at the lottery organised by Cabourg’s Union Nationale des Combattants!
L’événement Loto Cabourg a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Cabourg