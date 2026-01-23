Loto La Sall’in Cabourg

Loto

La Sall'in 43 avenue de l'Hippodrome Cabourg Calvados

Début : 2026-02-08 13:30:00

fin : 2026-02-08

2026-02-08

C’est l’occasion de profiter d’une ambiance conviviale et de tenter de remporter de nombreux lots au loto organisé par l’union Nationale des Combattants de Cabourg !

Buvette & restauration rapide sur place. Ouverture des portes à 13H. .

English : Loto

This is your chance to enjoy the friendly atmosphere and try your luck at the lottery organised by Cabourg’s Union Nationale des Combattants!

