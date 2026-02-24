Loto Avenue Michel d’Ornano Cabourg

Loto

Avenue Michel d’Ornano 19 Avenue de la Divette Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 13:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-07 2026-03-08

L’association Cabourg Basket vous convie à un weekend loto convivial avec à la clé de nombreux lots et bons d’achats à gagner !

L’association Cabourg Basket vous convie à un weekend loto convivial avec à la clé de nombreux lots et bons d’achats à gagner !

Buvette et restauration sur place.

Ouverture des portes à 19h le samedi et à 13h le dimanche. .

Avenue Michel d’Ornano 19 Avenue de la Divette Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 6 14 97 48 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto

The Cabourg Basket association invites you to a friendly weekend bingo with lots of prizes and vouchers to be won!

L’événement Loto Cabourg a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Cabourg