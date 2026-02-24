Loto Avenue Michel d’Ornano Cabourg
Loto Avenue Michel d’Ornano Cabourg samedi 7 mars 2026.
Loto
Avenue Michel d’Ornano 19 Avenue de la Divette Cabourg Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 13:00:00
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-07 2026-03-08
L’association Cabourg Basket vous convie à un weekend loto convivial avec à la clé de nombreux lots et bons d’achats à gagner !
Buvette et restauration sur place.
Ouverture des portes à 19h le samedi et à 13h le dimanche. .
Avenue Michel d’Ornano 19 Avenue de la Divette Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 6 14 97 48 97
English : Loto
The Cabourg Basket association invites you to a friendly weekend bingo with lots of prizes and vouchers to be won!
