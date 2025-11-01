Loto Came

Loto Came samedi 1 novembre 2025.

Loto

Salle des fêtes Came Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-11-01

18h, ouverture des portes.

20h, début du loto.

Restauration sur place sandwich frites crêpes- gâteaux et buvette.

Venez nombreux! .

Salle des fêtes Came 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49

English : Loto

German : Loto

Italiano :

Espanol : Loto

L’événement Loto Came a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de Tourisme Pays Basque