Loto Came
Loto Came samedi 1 novembre 2025.
Loto
Salle des fêtes Came Pyrénées-Atlantiques
2025-11-01
18h, ouverture des portes.
20h, début du loto.
Restauration sur place sandwich frites crêpes- gâteaux et buvette.
Venez nombreux! .
Salle des fêtes Came 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49
