Loto Salle de la Préverie Campbon

Loto

Salle de la Préverie Chemin des Écoliers Campbon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-04 12:00:00

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2026-01-04

Loto organisé par l’Union Brivet Campbon La Chapelle-Launay. Buvette et restauration sur place. .

Salle de la Préverie Chemin des Écoliers Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 85 84 62 03 lotos@ubcc-foot.fr

English :

L’événement Loto Campbon a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon