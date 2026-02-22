LOTO Canet
LOTO Canet dimanche 8 mars 2026.
LOTO
Avenue du Pont Canet Hérault
Tarif : 4 – 4 – EUR
Date :
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
23 quines, dont 4 trains de plaisir, 2 cartons pleins directs, tombola, bingo… De nombreux lots à gagner paniers garnis, jambons, bons d’achat, colis de viande.
À l’occasion de la Journée de la Femme, un ticket de tombola offert à chaque participante.
Loto organisé au profit des écoles de Canet. .
Avenue du Pont Canet 34800 Hérault Occitanie +33 6 15 67 17 25 cape34800@gmail.com
English :
23 quines, including 4 pleasure trains, 2 direct full cards, tombola, bingo? Lots of prizes to be won!
L’événement LOTO Canet a été mis à jour le 2026-02-19 par 34 OT DU CLERMONTAIS