LOTO Canet

23 quines, dont 4 trains de plaisir, 2 cartons pleins directs, tombola, bingo… De nombreux lots à gagner paniers garnis, jambons, bons d’achat, colis de viande.

À l’occasion de la Journée de la Femme, un ticket de tombola offert à chaque participante.

Loto organisé au profit des écoles de Canet. .

Avenue du Pont Canet 34800 Hérault Occitanie +33 6 15 67 17 25 cape34800@gmail.com

English :

23 quines, including 4 pleasure trains, 2 direct full cards, tombola, bingo? Lots of prizes to be won!

