Loto, Salle Daniel Pierre Cany-Barville

Super loto bons d’achats à la salle Daniel Pierre de Cany-Barville, ouverture des portes dès 12h00 pour un début de jeu à 14h00.

Plus de 3000€ de bons d’achats 1 bon d’achat de 700€ et de 500€.

1 partie spéciale (50€, 100€, 150€), 1 partie caddie valeur 200€.

Tombola géante.

Buvette et restauration sur place. .

Salle Daniel Pierre Rue louis Bouilhet Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 20 44 24 54 guerystephane@orange.fr

