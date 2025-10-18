Loto hors saison de CTTA

Place des Palmiers CAPVERN LES BAINS Capvern Hautes-Pyrénées

Début : 2025-11-22 20:00:00

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Ouverture de la salle 20h, début du jeu 21h

Nombreux paniers garnis et lots divers. ( bon restaurant, électroménager,linge, entrées gratuites, etc).

9 parties et 2 cartons plein direct. Entracte de 20 mn avec buvette et sandwichs, crêpes (fait maison).

Si il y a plus de 50 personnes nous ferons une partie spéciale en fin de loto avec un très gros lot.

3 cartons 5 € 8 cartons 10 €, partie spéciale 3€ le carton.

Place des Palmiers CAPVERN LES BAINS Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Room opens at 8pm, game starts at 9pm

Numerous baskets and prizes (restaurant vouchers, household appliances, linen, free tickets, etc.).

9 games and 2 full boxes direct. 20-minute interval with refreshment bar, sandwiches and home-made crêpes.

If there are more than 50 people, we’ll have a special game at the end of the lotto with a very big prize.

3 boxes 5 ? 8 boxes 10 ?, special game 3? per box.

German :

Saalöffnung 20 Uhr, Spielbeginn 21 Uhr

Zahlreiche gefüllte Körbe und verschiedene Preise (Restaurantgutscheine, Haushaltsgeräte, Wäsche, kostenlose Eintrittskarten usw.).

9 Spiele und 2 volle Kartons direkt. 20-minütige Pause mit Getränkestand, Sandwiches und Crêpes (hausgemacht).

Wenn es mehr als 50 Personen sind, werden wir am Ende des Lottos ein Sonderspiel mit einem sehr großen Preis machen.

3 Kartons 5 ? 8 Kartons 10 ?, Sonderteil 3 ? pro Karton.

Italiano :

Apertura della sala alle 20.00, inizio del gioco alle 21.00

Numerosi cesti e premi vari (buoni pasto, elettrodomestici, biancheria, biglietti omaggio, ecc.).

9 giochi e 2 scatole piene dirette. Intervallo di 20 minuti con bar e panini e crêpes fatti in casa.

Se ci sono più di 50 persone, alla fine del lotto ci sarà un gioco speciale con un premio molto grande.

3 scatole 5 ? 8 scatole 10 ?, gioco speciale 3 ? a scatola.

Espanol :

Apertura de la sala a las 20.00 h, inicio del juego a las 21.00 h

Numerosas cestas de premios y diversos premios (vales de restaurante, electrodomésticos, ropa de cama, entradas gratuitas, etc.).

9 juegos y 2 cajas llenas directas. Intervalo de 20 minutos con barra de refrescos y bocadillos y crepes caseros.

Si hay más de 50 personas haremos un juego especial al final de la lotería con un premio muy grande.

3 cajas 5€ 8 cajas 10€, juego especial 3€ la caja.

