Loto hors saison de CTTA Place des Palmiers Capvern
Loto hors saison de CTTA Place des Palmiers Capvern samedi 22 novembre 2025.
Loto hors saison de CTTA
Place des Palmiers CAPVERN LES BAINS Capvern Hautes-Pyrénées
Tarif :
Date :
Début : 2025-11-22 20:00:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Ouverture de la salle 20h, début du jeu 21h
Nombreux paniers garnis et lots divers. ( bon restaurant, électroménager,linge, entrées gratuites, etc).
9 parties et 2 cartons plein direct. Entracte de 20 mn avec buvette et sandwichs, crêpes (fait maison).
Si il y a plus de 50 personnes nous ferons une partie spéciale en fin de loto avec un très gros lot.
3 cartons 5 € 8 cartons 10 €, partie spéciale 3€ le carton.
Place des Palmiers CAPVERN LES BAINS Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46
English :
Room opens at 8pm, game starts at 9pm
Numerous baskets and prizes (restaurant vouchers, household appliances, linen, free tickets, etc.).
9 games and 2 full boxes direct. 20-minute interval with refreshment bar, sandwiches and home-made crêpes.
If there are more than 50 people, we’ll have a special game at the end of the lotto with a very big prize.
3 boxes 5 ? 8 boxes 10 ?, special game 3? per box.
German :
Saalöffnung 20 Uhr, Spielbeginn 21 Uhr
Zahlreiche gefüllte Körbe und verschiedene Preise (Restaurantgutscheine, Haushaltsgeräte, Wäsche, kostenlose Eintrittskarten usw.).
9 Spiele und 2 volle Kartons direkt. 20-minütige Pause mit Getränkestand, Sandwiches und Crêpes (hausgemacht).
Wenn es mehr als 50 Personen sind, werden wir am Ende des Lottos ein Sonderspiel mit einem sehr großen Preis machen.
3 Kartons 5 ? 8 Kartons 10 ?, Sonderteil 3 ? pro Karton.
Italiano :
Apertura della sala alle 20.00, inizio del gioco alle 21.00
Numerosi cesti e premi vari (buoni pasto, elettrodomestici, biancheria, biglietti omaggio, ecc.).
9 giochi e 2 scatole piene dirette. Intervallo di 20 minuti con bar e panini e crêpes fatti in casa.
Se ci sono più di 50 persone, alla fine del lotto ci sarà un gioco speciale con un premio molto grande.
3 scatole 5 ? 8 scatole 10 ?, gioco speciale 3 ? a scatola.
Espanol :
Apertura de la sala a las 20.00 h, inicio del juego a las 21.00 h
Numerosas cestas de premios y diversos premios (vales de restaurante, electrodomésticos, ropa de cama, entradas gratuitas, etc.).
9 juegos y 2 cajas llenas directas. Intervalo de 20 minutos con barra de refrescos y bocadillos y crepes caseros.
Si hay más de 50 personas haremos un juego especial al final de la lotería con un premio muy grande.
3 cajas 5€ 8 cajas 10€, juego especial 3€ la caja.
