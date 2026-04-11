Loto Place des Palmiers Capvern
Loto Place des Palmiers Capvern samedi 18 avril 2026.
Capvern
Loto
Place des Palmiers CAPVERN LES BAINS Capvern Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 21:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Ouverture des portes à 20h
Début du jeu à 21h.
Buvette et snacking sandwichs, cakes salés, gâteaux… Le tout fait maison !
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Place des Palmiers CAPVERN LES BAINS Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46
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English :
Doors open at 8pm
Game starts at 9pm.
Refreshments and snacks: sandwiches, savoury cakes, cakes… All homemade!
L’événement Loto Capvern a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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