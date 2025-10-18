Loto caritatif de l’Épicerie solidaire “Ici et d’Ailleurs” Salle des Congrès Saint-Yrieix-la-Perche

Loto caritatif de l'Épicerie solidaire "Ici et d'Ailleurs"
samedi 18 octobre 2025

Salle des Congrès
Rue du Colonel du Garreau de la Mechenie
Saint-Yrieix-la-Perche
Haute-Vienne

Tarif : 2 – 16 EUR

Début : 2025-10-18

2025-10-18

Participez au Loto caritatif de Saint-Yrieix, organisé au profit de l’Épicerie solidaire “Ici et d’Ailleurs”. Dans une ambiance conviviale et généreuse, venez tenter votre chance et soutenir une belle initiative locale d’entraide. Animée par Jean-Marie, cette soirée promet de nombreux lots attractifs un séjour d’une semaine en Camargue pour quatre personnes, une cuisinière, un sèche-linge, des caddies de courses, jambons de pays, cartes cadeaux et bons d’achat… Une buvette et une petite restauration seront proposées sur place pour partager un moment chaleureux entre amis ou en famille. .

+33 6 80 62 09 29

