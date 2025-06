Loto caritatif – Route de Montilly Moulins 27 juin 2025 18:00

Organisation d’un loto en faveur des écoles du Bourg et de l’association de Moulins Grand-sud, portée par l’école d’Epitech Moulins.

Route de Montilly Espace Villars

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 42 83 07 david.figueiredo@epitech.eu

English :

Organization of a lottery in aid of Le Bourg schools and the Moulins Grand-sud association, supported by the Epitech Moulins school.

German :

Organisation eines Lottos zugunsten der Schulen in Le Bourg und des Vereins Moulins Grand-sud, der von der Schule Epitech Moulins getragen wird.

Italiano :

Organizzazione di una lotteria a favore delle scuole di Le Bourg e dell’associazione Moulins Grand-sud, con il sostegno della scuola Epitech Moulins.

Espanol :

Organización de una lotería en favor de las escuelas de Le Bourg y de la asociación Moulins Grand-sud, apoyada por la escuela Epitech Moulins.

