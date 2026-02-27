Loto Casteide-Candau
Loto Casteide-Candau dimanche 1 mars 2026.
Loto
Salle Jean Lafitau Casteide-Candau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
11 parties dont 1 partie réservée aux enfants.
Bourriche enfants. Numéro fétiche et Bingo.
Carte bleue acceptée. Salle chauffée et buvette sur place. .
Salle Jean Lafitau Casteide-Candau 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 68 66 mairie@casteidecandau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto
L’événement Loto Casteide-Candau a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Coeur de Béarn