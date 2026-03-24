Loto Salle des fêtes Castétis
Loto Salle des fêtes Castétis lundi 6 avril 2026.
Loto
Salle des fêtes 50 route de Clamonde Castétis Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
Bons d’achats, canards gras, séjours à cauterets…
Buvette, crêpes, boissons.
12 parties + 1 partie spéciale enfants .
Salle des fêtes 50 route de Clamonde Castétis 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine jmcprada@orange.fr
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English : Loto
L’événement Loto Castétis a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Coeur de Béarn
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