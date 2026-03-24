Loto Salle des fêtes Castétis

Loto

Salle des fêtes 50 route de Clamonde Castétis Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Bons d’achats, canards gras, séjours à cauterets…

Buvette, crêpes, boissons.

12 parties + 1 partie spéciale enfants .

Salle des fêtes 50 route de Clamonde Castétis 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine jmcprada@orange.fr

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English : Loto

L’événement Loto Castétis a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Coeur de Béarn