Loto

rue du docteur Bourjot Cayeux-sur-Mer Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 18:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

De nombreux lots à gagner

Buvette et restauration sur place

Organisé par l’amicale des résidents de la Maison de retraite

De nombreux lots à gagner

Buvette et restauration sur place

Organisé par l’amicale des résidents de la Maison de retraite .

rue du docteur Bourjot Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 68 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Many prizes to be won

Refreshments and snacks on site

Organized by the residents’ association of the Maison de retraite

L’événement Loto Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-18 par OT DE LA BAIE DE SOMME