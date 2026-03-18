Loto Salle Polyvalente Celles-sur-Plaine
Loto Salle Polyvalente Celles-sur-Plaine samedi 25 avril 2026.
Loto
Salle Polyvalente 2 Chemin de la roche Celles-sur-Plaine Vosges
Tarif : – – EUR
4.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-25 19:00:00
fin : 2026-04-25 22:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Tentez votre chance au Loto de nombreux lots sont à gagner !
Sandwichs et buvette sur place.Tout public
4.5 .
Salle Polyvalente 2 Chemin de la roche Celles-sur-Plaine 88110 Vosges Grand Est +33 3 29 41 17 81
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English :
Try your luck at the Loto lots of prizes to be won!
Sandwiches and refreshments on site.
L’événement Loto Celles-sur-Plaine a été mis à jour le 2026-03-18 par OT SAINT DIE DES VOSGES