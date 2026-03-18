Loto Salle Polyvalente Celles-sur-Plaine

Loto

Salle Polyvalente 2 Chemin de la roche Celles-sur-Plaine Vosges

Tarif : – – EUR

4.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-25 19:00:00

fin : 2026-04-25 22:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Tentez votre chance au Loto de nombreux lots sont à gagner !

Sandwichs et buvette sur place.Tout public

4.5 .

Salle Polyvalente 2 Chemin de la roche Celles-sur-Plaine 88110 Vosges Grand Est +33 3 29 41 17 81

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English :

Try your luck at the Loto lots of prizes to be won!

Sandwiches and refreshments on site.

L’événement Loto Celles-sur-Plaine a été mis à jour le 2026-03-18 par OT SAINT DIE DES VOSGES