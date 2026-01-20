Loto Cercle Paul Bert Ginguené Rennes Dimanche 8 février, 13h30 Ille-et-Vilaine

Dimanche 8 février, c’est loto!

Dimanche 8 février, au CPB Ginguené, retour du traditionnel loto,

ouverture des portes 13h30

Nombreux lots à gagner

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-08T13:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-08T17:00:00.000+01:00

1

02 99 65 48 09

Cercle Paul Bert Ginguené 15, rue ginguené Sud-Gare Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

