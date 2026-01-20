Loto Cercle Paul Bert Ginguené Rennes
Loto Cercle Paul Bert Ginguené Rennes dimanche 8 février 2026.
Loto Cercle Paul Bert Ginguené Rennes Dimanche 8 février, 13h30 Ille-et-Vilaine
Dimanche 8 février, c’est loto!
Dimanche 8 février, au CPB Ginguené, retour du traditionnel loto,
ouverture des portes 13h30
Nombreux lots à gagner
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-08T13:30:00.000+01:00
Fin : 2026-02-08T17:00:00.000+01:00
02 99 65 48 09
Cercle Paul Bert Ginguené 15, rue ginguené Sud-Gare Rennes 35000 Ille-et-Vilaine