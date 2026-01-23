Loto Céré-la-Ronde

Loto

Loto organisé par La ronde des enfants le vendredi 13 mars 2026 à la salle socio-culturelle de Céré-la-Ronde. Ouverture des portes à 18h30, début des jeux à 20h. Animé par Nath Animation. Buvette et petites restauration sur place (paiement en CB). Réservation conseillée.

5 Rue de la Ronde Céré-la-Ronde 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 63 45 77 37

English :

Loto organized by La ronde des enfants on Friday March 13, 2026 at the Salle socio-culturelle in Céré-la-Ronde. Doors open at 6.30pm, games start at 8pm. Hosted by Nath Animation. Refreshments and snacks on site (payment by credit card). Reservations recommended.

