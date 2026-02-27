LOTO Ceyras
LOTO Ceyras dimanche 19 avril 2026.
LOTO
Rue de la Cambalade Ceyras Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
L’association ceyradaise organise son loto indoor.
L’association ceyradaise organise son loto indoor. Venez nombreux ! .
Rue de la Cambalade Ceyras 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 24 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Ceyrad association organizes its indoor bingo.
L’événement LOTO Ceyras a été mis à jour le 2026-02-24 par 34 OT DU CLERMONTAIS