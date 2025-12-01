Loto Salle Polyvalente Chamalières-sur-Loire
Loto Salle Polyvalente Chamalières-sur-Loire dimanche 14 décembre 2025.
Loto
Salle Polyvalente Place de la Mairie Chamalières-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 14:00:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Participez au loto du Club de l’Amitié et tentez de remporter de nombreux lots.
Ouverture des portes vers 13 heures 45.
Tombola, buvette, gâteaux.
Salle Polyvalente Place de la Mairie Chamalières-sur-Loire 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 46 38
English :
Take part in the Club de l’Amitié bingo and try your luck at winning lots.
Doors open at 1.45pm.
Tombola, refreshment bar, cakes.
L’événement Loto Chamalières-sur-Loire a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay