Loto Salle Polyvalente Chamalières-sur-Loire

Loto

Salle Polyvalente Place de la Mairie Chamalières-sur-Loire Haute-Loire

Tarif :

Date :

Début : 2025-12-14 14:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Participez au loto du Club de l’Amitié et tentez de remporter de nombreux lots.

Ouverture des portes vers 13 heures 45.

Tombola, buvette, gâteaux.

English :

Take part in the Club de l’Amitié bingo and try your luck at winning lots.

Doors open at 1.45pm.

Tombola, refreshment bar, cakes.

