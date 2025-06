Loto Salle des fêtes Chambon 27 juin 2025 07:00

Charente-Maritime

Loto Salle des fêtes 28, rue du Gros Sillon Chambon Charente-Maritime

Début : Vendredi 2025-06-27

fin : 2025-06-27

2025-06-27

2025-06-28

Venez participer au loto organisé par Art Event Planner et tentez de remporter de nombreux lots ! Ambiance conviviale, jeux amusants et surprises. Et pour rendre cette soirée plus agréable vous pourrez vous restaurer sur place.

1er lot 400€

Salle des fêtes 28, rue du Gros Sillon

Chambon 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 02 91 00

English :

Come and take part in the bingo organized by Art Event Planner and try your luck at winning lots of prizes! A friendly atmosphere, fun games and surprises. And to make the evening even more enjoyable, you’ll be able to eat on site.

1st prize: 400?

German :

Nehmen Sie an dem von Art Event Planner organisierten Lotto teil und versuchen Sie, zahlreiche Preise zu gewinnen! Gesellige Atmosphäre, lustige Spiele und Überraschungen. Um den Abend noch angenehmer zu gestalten, können Sie sich vor Ort verpflegen.

1. Preis: 400?

Italiano :

Partecipate al bingo organizzato da Art Event Planner e tentate la fortuna per vincere tanti premi! Un’atmosfera amichevole, giochi divertenti e sorprese. E per rendere la serata ancora più piacevole, potrete mangiare al ristorante.

1° premio: 400?

Espanol :

Participe en el bingo organizado por Art Event Planner y pruebe suerte para ganar muchos premios Un ambiente agradable, juegos divertidos y sorpresas. Y para que la velada sea aún más agradable, podrás comer en el restaurante.

1er premio: 400?

L’événement Loto Chambon a été mis à jour le 2025-06-18 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin