Loto

Champagne-et-Fontaine Dordogne

Loto du comité des fêtes de Fontaine animé par Carole et Thierry plus de 2 000 € de lots et cartes cadeaux, grillades, frites et buvette sur place

Champagne-et-Fontaine 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 16 82 74

English : Loto

Fontaine Festival Committee Lotto hosted by Carole and Thierry more than 2,000? in prizes and gift cards, grills, French fries and refreshments on site

