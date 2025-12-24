Loto

Champagne-et-Fontaine Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Loto du comité des fêtes de Gurat animé par Carole et Thierry à 20h30 à la salle des fêtes nombreux lots de valeur et cartes cadeaux, buvette et pâtisseries sur place

Loto du comité des fêtes de Gurat animé par Carole et Thierry à 20h30 à la salle des fêtes nombreux lots de valeur et cartes cadeaux, buvette et pâtisseries sur place .

Champagne-et-Fontaine 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 16 82 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto

Loto of the Comité des fêtes de Gurat hosted by Carole and Thierry at 8:30 p.m. at the salle des fêtes: many valuable prizes and gift cards, refreshments and pastries on site

L’événement Loto Champagne-et-Fontaine a été mis à jour le 2025-12-21 par Val de Dronne