Loto, Champagne-et-Fontaine
Loto, Champagne-et-Fontaine samedi 24 janvier 2026.
Loto
Champagne-et-Fontaine Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Loto du comité des fêtes de Gurat animé par Carole et Thierry à 20h30 à la salle des fêtes nombreux lots de valeur et cartes cadeaux, buvette et pâtisseries sur place
Loto du comité des fêtes de Gurat animé par Carole et Thierry à 20h30 à la salle des fêtes nombreux lots de valeur et cartes cadeaux, buvette et pâtisseries sur place .
Champagne-et-Fontaine 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 16 82 74
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto
Loto of the Comité des fêtes de Gurat hosted by Carole and Thierry at 8:30 p.m. at the salle des fêtes: many valuable prizes and gift cards, refreshments and pastries on site
L’événement Loto Champagne-et-Fontaine a été mis à jour le 2025-12-21 par Val de Dronne