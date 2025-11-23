Loto Champagnole
Loto Champagnole dimanche 23 novembre 2025.
Loto
Oppidum Champagnole Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 12:30:00
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
Organisé par le club d’athlétisme de Champagnole.
De nombreux lots !
Buvette et petite restauration. .
Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 39 39 28 club@cja39.fr
English :
German : Loto
Italiano :
Espanol :
L’événement Loto Champagnole a été mis à jour le 2025-10-29 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA