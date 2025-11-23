Loto Chantérac
Loto Chantérac dimanche 23 novembre 2025.
Loto
Espace Cantarius Chantérac Dordogne
Méga loto animé par Alain !
16 parties dont 1 spéciale (1 € le carton 3 lots)
Bingo (1 € ou 5 € les 6 13 lots)
Tombola
Buvette et restauration sur place
14h30, ouverture des portes à 12h30, Espace Cantarius.
Amicale laïque 06 83 45 40 10
Espace Cantarius Chantérac 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 45 40 10
English : Loto
Mega bingo hosted by Alain!
16 games including 1 special (1 ? the box: 3 prizes)
Bingo (1 ? or 5 ? for 6: 13 prizes)
Tombola
Refreshment bar and on-site catering
2.30pm, doors open at 12.30pm, Espace Cantarius.
Amicale laïque 06 83 45 40 10
German : Loto
Mega-Lotto, das von Alain moderiert wird!
16 Spiele, darunter 1 Sonderspiel (1 ? die Kiste: 3 Lose)
Bingo (1 ? oder 5 ? die 6 13 Lose)
Tombola
Getränke und Speisen vor Ort
14:30 Uhr, Türöffnung um 12:30 Uhr, Espace Cantarius.
Amicale laïque 06 83 45 40 10
Italiano :
Mega bingo organizzato da Alain!
16 giochi di cui 1 speciale (1 ? a scatola: 3 premi)
Bingo (1 ? o 5 ? per 6: 13 premi)
Tombola
Bar e catering in loco
14.30, apertura porte alle 12.30, Espace Cantarius.
Amicale laïque 06 83 45 40 10
Espanol : Loto
¡Mega bingo presentado por Alain!
16 juegos incluyendo 1 especial (1€ por caja: 3 premios)
Bingo (1€ o 5€ por 6: 13 premios)
Tómbola
Bar y catering in situ
14.30 h, apertura de puertas a las 12.30 h, Espace Cantarius.
Amicale laïque 06 83 45 40 10
