Loto

Espace Cantarius Chantérac Dordogne

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Méga loto animé par Alain !

16 parties dont 1 spéciale (1 € le carton 3 lots)

Bingo (1 € ou 5 € les 6 13 lots)

Tombola

Buvette et restauration sur place

Tarifs des cartons 1,50 €/1 carton 8 €/plaque de 6 -10 €/plaque de 8 12 €/plaque de 10 15 €/plaque de 12.

14h30, ouverture des portes à 12h30, Espace Cantarius.

Amicale laïque 06 83 45 40 10 .

Espace Cantarius Chantérac 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 45 40 10

English : Loto

Mega bingo hosted by Alain!

16 games including 1 special (1 ? the box: 3 prizes)

Bingo (1 ? or 5 ? for 6: 13 prizes)

Tombola

Refreshment bar and on-site catering

2.30pm, doors open at 12.30pm, Espace Cantarius.

Amicale laïque 06 83 45 40 10

German : Loto

Mega-Lotto, das von Alain moderiert wird!

16 Spiele, darunter 1 Sonderspiel (1 ? die Kiste: 3 Lose)

Bingo (1 ? oder 5 ? die 6 13 Lose)

Tombola

Getränke und Speisen vor Ort

14:30 Uhr, Türöffnung um 12:30 Uhr, Espace Cantarius.

Amicale laïque 06 83 45 40 10

Italiano :

Mega bingo organizzato da Alain!

16 giochi di cui 1 speciale (1 ? a scatola: 3 premi)

Bingo (1 ? o 5 ? per 6: 13 premi)

Tombola

Bar e catering in loco

14.30, apertura porte alle 12.30, Espace Cantarius.

Amicale laïque 06 83 45 40 10

Espanol : Loto

¡Mega bingo presentado por Alain!

16 juegos incluyendo 1 especial (1€ por caja: 3 premios)

Bingo (1€ o 5€ por 6: 13 premios)

Tómbola

Bar y catering in situ

14.30 h, apertura de puertas a las 12.30 h, Espace Cantarius.

Amicale laïque 06 83 45 40 10

L’événement Loto Chantérac a été mis à jour le 2025-11-12 par Vallée de l’Isle en Périgord