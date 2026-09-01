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AGENDA · Chapeau

Loto Salle polyvalente Chapeau

samedi 19 septembre 2026 · Salle polyvalente · Chapeau

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Salle polyvalente
Adresse
2 route Mercy
Ville
03340 Chapeau
Département
Allier
Tarif

Chapeau

Loto

Salle polyvalente 2 route Mercy Chapeau Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Loto organisé par le comité des fêtes. Nombreux lots de viande, sacs garnis et super-quine avec bons d’achat de 240 €, 160 € et 100 €.
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Salle polyvalente 2 route Mercy Chapeau 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 24 16 92  g.gilou@wanadoo.fr

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English :

Bingo organized by the festival committee. Many meat prizes, goody bags, and a « super-quine » with gift certificates worth 240 €, 160 €, and 100 €.

L’événement Loto Chapeau a été mis à jour le 2026-09-11 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région

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