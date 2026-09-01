Loto Salle polyvalente Chapeau
samedi 19 septembre 2026 · Salle polyvalente · Chapeau
Informations pratiques
Chapeau
Loto
Salle polyvalente 2 route Mercy Chapeau Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Loto organisé par le comité des fêtes. Nombreux lots de viande, sacs garnis et super-quine avec bons d’achat de 240 €, 160 € et 100 €.
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Salle polyvalente 2 route Mercy Chapeau 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 24 16 92 g.gilou@wanadoo.fr
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English :
Bingo organized by the festival committee. Many meat prizes, goody bags, and a « super-quine » with gift certificates worth 240 €, 160 €, and 100 €.
L’événement Loto Chapeau a été mis à jour le 2026-09-11 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région
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