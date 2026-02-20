LOTO Charmes En Fêtes Charmes
LOTO Charmes En Fêtes
Salle polyvalente Charmes Allier
Début : 2026-03-08 14:00:00
fin : 2026-03-08
2026-03-08
Venez tenter votre chance ! Lots jusqu’à 300€ en bons d’achats. Réservation conseillée !
Salle polyvalente Charmes 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 46 72 02
English :
Come and try your luck! Prizes of up to 300? in vouchers. Reservations recommended!
