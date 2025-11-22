Loto Chassant Chassant
Loto Chassant Chassant samedi 22 novembre 2025.
Loto Chassant
Chassant Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 11:00:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Le comité des fêtes de Chassant organise son loto le samedi 22 novembre à 14h.
Ouverture des portes à 11h
Restauration sur place à partir de 11h30 saucisses-frites-sandwichs-gaufres.
De nombreux lots à gagner ; robot de cuisine, voyage, carburant, bons d’achats.
Pas de réservation.
.
Chassant 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 53 11 70
English :
The Comité des fêtes de Chassant organizes its bingo on Saturday November 22nd at 2pm.
Doors open at 11 a.m
On-site catering from 11:30am: sausages, French fries, sandwiches and waffles.
Lots of prizes to be won: kitchen robot, trip, fuel, shopping vouchers.
No reservation required.
German :
Das Festkomitee von Chassant organisiert am Samstag, den 22. November um 14 Uhr sein Lotto.
Die Türen werden um 11 Uhr geöffnet
Verpflegung vor Ort ab 11.30 Uhr: Würstchen mit Pommes frites, Sandwiches und Waffeln.
Zahlreiche Preise zu gewinnen; Küchenmaschine, Reise, Treibstoff, Einkaufsgutschei
Italiano :
Il Comité des fêtes de Chassant organizza la tombola sabato 22 novembre alle 14.00.
Apertura porte alle 11.00
Catering in loco dalle 11.30: salsicce, patatine, panini e cialde.
In palio numerosi premi: robot da cucina, viaggio, carburante, buoni spesa.
Non è necessaria la prenotazione.
Espanol :
El Comité des fêtes de Chassant celebra su bingo el sábado 22 de noviembre a las 14.00 horas.
Apertura de puertas a las 11 h
Catering in situ a partir de las 11.30 h: salchichas, patatas fritas, bocadillos y gofres.
Numerosos premios: robot de cocina, viaje, carburante, vales de compra.
No es ne
L’événement Loto Chassant Chassant a été mis à jour le 2025-10-26 par OTs DU PERCHE