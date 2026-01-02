Loto Chassant
Loto Chassant samedi 21 février 2026.
Loto
Chassant Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 14:00:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Loto organisé par le Comité des fêtes de ChassantFamilles
Venez tenter votre chance de remporter des cartes cadeaux, bons d’achats, etc.
De nombreux lots sont à gagner !
Restauration sur place (saucisse/frites, sandwich, gaufre dès 11h30)
Ouverture des portes dès 11h. .
Chassant 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 53 11 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Loto organized by the Comité des fêtes de Chassant
L’événement Loto Chassant a été mis à jour le 2026-01-02 par OTs DU PERCHE