Loto

Chassant Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 14:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Loto organisé par le Comité des fêtes de ChassantFamilles

Venez tenter votre chance de remporter des cartes cadeaux, bons d’achats, etc.

De nombreux lots sont à gagner !

Restauration sur place (saucisse/frites, sandwich, gaufre dès 11h30)

Ouverture des portes dès 11h. .

Chassant 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 53 11 70

English :

Loto organized by the Comité des fêtes de Chassant

