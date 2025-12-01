Loto | Chastenuel Salle des Fêtes Jax
Salle des Fêtes Chastenuel Jax Haute-Loire
Début : 2025-12-14 14:00:00
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Loto à Chastenuel organisé par le Comité des Fêtes de Jax avec de nombreux lots à gagner.
Salle des Fêtes Chastenuel Jax 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 44 15 52
English :
Loto at Chastenuel organized by the Comité des Fêtes de Jax with lots of prizes to be won.
