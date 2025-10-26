Loto Château-Salins
Loto Château-Salins dimanche 26 octobre 2025.
Loto
14 Place de la Saline Château-Salins Moselle
Début : Dimanche Dimanche 2025-10-26 14:00:00
fin : 2025-10-26
2025-10-26
Retrouvez le prochain loto des Sapeurs pompiers de Château-Salins !
De nombreux lots à gagner lors de cette après-midi
Achat des cartons Les planches et cartons seront disponibles directement sur place le jour de l’événement.
Réservations vivement conseillées pour vous garantir une place
Par téléphone au 06 23 77 07 14Adultes
14 Place de la Saline Château-Salins 57170 Moselle Grand Est +33 6 23 77 07 14
English :
Find out more about the next Château-Salins Fire Brigade bingo!
Lots of prizes to be won this afternoon
Carton purchase: Boards and boxes will be available on site on the day of the event.
Reservations strongly advised to guarantee a place:
By telephone on 06 23 77 07 14
German :
Finden Sie das nächste Lotto der Feuerwehr von Château-Salins!
An diesem Nachmittag gibt es zahlreiche Preise zu gewinnen
Kauf der Kartons Die Bretter und Kartons werden am Tag der Veranstaltung direkt vor Ort erhältlich sein.
Reservierungen werden dringend empfohlen, um Ihnen einen Platz zu garantieren:
Telefonisch unter 06 23 77 07 14
Italiano :
Scoprite di più sulla prossima tombola dei Vigili del Fuoco di Château-Salins!
Tanti premi in palio questo pomeriggio
Acquisto di scatole: Schede e scatole saranno disponibili sul posto il giorno dell’evento.
La prenotazione è fortemente consigliata per garantire il proprio posto:
Per telefono al numero 06 23 77 07 14
Espanol :
¡Descubra más sobre el próximo bingo del Cuerpo de Bomberos de Château-Salins!
Muchos premios para ganar esta tarde
Compra de cajas: Los cartones y las cajas estarán disponibles in situ el día del evento.
Se recomienda encarecidamente reservar para garantizar su plaza:
Por teléfono al 06 23 77 07 14
L’événement Loto Château-Salins a été mis à jour le 2025-10-08 par OT DU PAYS SAULNOIS